الشاعر القطري «بن الذيب» يتحول من معارض الى منافق

أثنى الشاعر القطري “المعارض سابقا” محمد بن الذيب العجمي, في أبيات شعرية مفاجئة, على أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

«بن الذيب» الذي نشر ناشطون صورة له مع أمير قطر، قبل أيام، ألقى أبياتا في مناسبة اجتماعية، قال فيها: «شكرا على هذا الخطاب، الله يحفظك يا تميم.. هذا الكلام اللي سواه السيف قصاص العظم».

وتابع متحديا دول الحصار: «يا سيد الأمجاد لو طال الحصار الله كريم.. ما عندنا حبة خشم للي يبي حبة خشم».

وفي رده على الأقاويل المنتشرة بأنه يعيش تحت الإقامة الجبرية بعد الإفراج عنه، قال «بن الذيب»: «أنا تراي مواطن بداري ترى ماني مقيم.. في ظل أخو روضة تميم المجد رفرف يا علم».

يشار إلى أن السلطات القطرية كانت قد اعتقلت الشاعر «بن الذيب» في العام 2011؛ بسبب قصيدة هجائية ألقاها واعتبرت تحريضا على نظام الحكم.

وبعد الحكم عليه بالسجن 15 عاما، خرج «بن الذيب» بعفو أميري في آذار من العام الماضي، عقب توسط شيخ قبيلة العجمان، لدى أمير قطر.

وكان الشيخ تميم قد أكد في خطاب ألقاه في 22 تموز الماضي، أن الحملة على قطر خـططت سلفا للنيل من سيادة الدولة ولتحقيق غايات مبيتة، مضيفا أن هناك خلافات بين دول «مجلس التعاون الخليجي» في بعض القضايا لكن قطر لا تحاول فرض رأيها على أحد.