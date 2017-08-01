الاحزاب العربية تثمن عالياً بطولات الجيشين السوري واللبناني

تقدمت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية بأسمى آيات الفخر والاعتزاز إلى الجيشين البطلين السوري واللبناني، واكدت أن النصر سيكون حليفهما وسيلحلقان الهزيمة بكل من تآمر على سورية ولبنان.

وقالت الامانة العامة في بيان اصدرته اليوم الثلاثاء: يحتفل الجيشان الجيش اللبناني والجيش العربي السوري في الأول من آب بذكرى تأسيسهما الثانية والسبعين، ويأتي احتفال هذا العام حاملا معاني سامية وانتصارات مشرقة على الإرهاب التكفيري وداعميه من رجعيين عرب واستعماريين أجانب ليثبت كلا الجيشين قدرتهما على مواجهة الأعداء والذود عن حياض الوطن, وليؤكدا وحدة التوجه والمصير، وقدرتهما على مواجهة كل صنوف الإرهاب وأشكاله رغم التدخل المباشر للتحالف الأميركي- الصهيوني واستهدافه للجيش العربي السوري في محاولة يائسة لثنيه عن دوره القومي، أما الجيش اللبناني الباسل ورغم امكانياته المحدودة فقد استطاع بفضل المعادلة الذهبية التي جمعته مع المقاومة والشعب من دحر فلول الإرهاب من الأراضي اللبنانية.

وجاء في البيان ايضا إن الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية بهذه المناسبة الغالية تتقدم بأسمى آيات الفخر والاعتزاز إلى الجيشين البطلين، وتؤكد أن النصر سيكون حليفهما وسيلحلقان الهزيمة بكل من تآمر على سورية ولبنان.

كما توجهت الأمانة العامة في بيانها بالتحية إلى الجيش العراقي المنتصر في الموصل، وإلى كل المقاومين في فلسطين ولبنان والعراق وسورية واليمن الذين شكلوا الدرع والدعم للجيوش العربية المقاومة.