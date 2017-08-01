الرئيس الأسد يحيي ابطال الجيش السوري ويشيد بوعي الشعوب العربية حيال ما يحدث في منطقتنا
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جرينتش+2 03:04
اسرائيل تعتبر قيام الاردن بنشر بطاقة حارس السفارة “ضربة تحت الحزام”

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