12 فناناً لبنانياً يشتركون في أوبريت ساحر بافتتاح مهرجانات الأرز

في إيماءة حب واعتزاز برمز الوطن قدم 12 فنانا لبنانيا من مختلف الأطياف أوبريت ضخم ليلة امس الاول السبت بعنوان (الأرزة) في افتتاح مهرجانات الأرز الدولية.

جاء الافتتاح في بلدة بشري اللبنانية التابعة لمحافظة لبنان الشمالي وهي الوحيدة التي تحتوي على محمية تضم ما تبقى من أشجار الأرز رمز لبنان وعلمه.

وشارك في الأوبريت وليد توفيق وغسان صليبا ونجوى كرم ونانسي عجرم ومعين شريف وملحم زين وعبير نعمة وجوزيف عطية ورامي عياش وزين العمر وتانيا قسيس وإيليا فرنسيس.

ووضع الشاعر اللبناني نزار فرنسيس كلمات العمل الذي يروي بطريقة غير مباشرة قصة شجرة الأرز عبر التاريخ وألف الألحان الموسيقي اللبناني الشاب ميشال فاضل.

وكان أبرز ما لفت الانتباه في الأوبريت أنه رغم تناوله “الأرزة” لم ترد الكلمة مطلقا في الكلمات المغناة.

وجاءت الكلمات كالتالي “قبل الحرب والعلم/ قبل الصفر والرقم/ قبل الحرب/ قبل السلم/ قبل العدل/ قبل الظلم/ قبل الوقت/ قبل الزمان/ ومن قبل ما يكون اللي كان/ كنتي حلم للعنفوان وإبتدا فيكي الحلم”.

وقام بعدها كل فنان مشارك بتقديم أغنيتين مأخوذتين من الذخيرة الموسيقية لكبار الفنانين اللبنانيين تتغنيان بالوطن والشعور بالانتماء.

وقالت رئيسة لجنة مهرجانات الأرز الدولية ستريدا جعجع في كلمة الافتتاح “هذا هو لبنان الذي نريده ونحلم به. لبنان الأدب والفلسفة والفن والتراث. لبنان الحضارة والتاريخ الذي هو لكل أبنائه من دون استثناء تحت راية الأرزة”.

وأضافت “نحن قوم لا نستسلم بل نبتدع الحلول. وبعد صدور قرار إدراج غابة الأرز الدهرية على لائحة التراث العالمية عام 1998 أعلن الآن إنارتها للمرة الأولى”.

وانطلقت بعدها شرارة ضوئية على صدى موسيقى مؤثرة تليق بالحدث ورسالته الوطنية واجتازت المسافة بين المسرح وغابة الأرز المجاورة لتبدأ بعدها الألعاب النارية.