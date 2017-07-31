فتاة سعودية تقود عربة متجولة لبيع الزينة والجمال والعناية بالبشرة

قامت فتاة سعودية بتصميم عربة مخصصة للمكياج تنافس بها عربات الأطعمة في المملكة، وذلك بعد أن توجه الكثير من الشباب والفتيات السعوديين لتأسيس عرباتهم الخاصة بالأطعمة وأصبح التنافس عليها كبيرًا.

وبحسب مجلة «لها» السعودية المختصة باهتمامات المرأة، فقد أصبح الابتكار مهمًا في هذا المجال للوصول إلى التميز، خصوصًا وأن وضوح آلية التصاريح وتوفير أمانة منطقة الرياض مكانًا خاصًا للعربات في أغلب مدن المملكة ساعد في إنجاح المشروع وتيسيره.

وتوضح المجلة أن «الفتاة السعودية الطموحة والمتميزة وعدت بأن تقدم خبرتها في مجال التجميل بمنتجات المكياج والعناية بالبشرة بطريقة ميسرة». وطورت خدماتها بتخصيص عربة متنقلة مجهزة بأدوات عالية الجودة والمتنوعة لتزيين النساء في المناسبات والأفراح.

وقد جاءت فكرة العربة المتنقلة التي أسستها «وعد» والتي تداولها الجميع عبر المواقع الاجتماعية بعد أن واجهت عوائق كبيرة وقفت في سبيل نجاحها لسنوات، لتؤكد أن البحث عن عمل مناسب، أو عدم توفر مواصلات لم يعد عائقا أمام طموحات الفتاة.

وتقول الشابة السعودية «وعد» صاحبة المشروع: «كانت هذه العربة في البداية كشكًا صغيرًا في إحدى الأسواق التجارية في مدينة الرياض لمدة 3 سنوات، قدمت من خلالها المنتجات المستوردة للميك آب والتجميل والعناية بالبشرة»، لتحولها «وعد» بذكاء رائع لعربة مكياج تقدم من خلالها للمرأة هذه المنتجات في منزلها، بدلًا من نزولها إلى الأسواق ، كما أضافت «وعد» خدمة جديدة عبر قسم خاص للمكياج داخل العربة، مجهزًا بكامل الأدوات لتزيين العميلات في المناسبات وحفلات الزواج.

من جانبها، أكدت رئيسة لجنة التزيين النسائي في غرفة تجارة وصناعة جدة، «مضاوي الحسون»، أنه «من المهم السماح للنساء خوض هذا المجال، ومنحهنّ فرصا للعمل وتسهيل إصدار الرخص، ما يساهم في خلق وظائف جديدة، ويساعد المرأة في توفير خدمة ميسرة، خصوصًا من لا تجد وقتًا لزيارة صالونات التجميل، ما يمكنها من الاعتناء بنفسها في المناسبات العائلية والأفراح».

جدير بالذكر أن حجم سوق مستحضرات التجميل في المملكة يقدر بأكثر من 70 مليار ريال سنويًا، بمتوسط إنفاق للسعوديات يصل إلى 15 ألف ريال سعودي، في مجال الجمال والعناية الشخصية ومستحضرات التجميل الفاخرة والعناية بالبشرة والعطور ومستحضرات العناية بالشعر.

كما أظهرت إحصائية سابقة، صدرت عن مصلحة الجمارك العامة، تجاوز قيمة واردات المملكة من مستحضرات التجميل خلال عام 2015، 2.3 مليار ريال، بكميات بلغت نحو 44.6 مليون كيلو جرام.