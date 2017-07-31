خالد الصاوي يستعد للانتساب الى “مدرسة الحب” في دبي

تعاقد النجم المصري خالد الصاوي على المشاركة في إحدى ثلاثيات الجزء الثالث من مسلسل “مدرسة الحب” للمخرج صفوان مصطفي.

وأفاد الصاوي أنه يستعد للسفر إلى دبي لتصوير أولى مشاهده، وقال ضاحكا “انني طالب جديد في مدرسة الحب”.

و”مدرسة الحب” عمل اجتماعي جديد، يتألف من عشرين حكاية، وكل حكاية في ثلاث حلقات يخرجها صفوان نعمو عن نصوص كتب معظمها مازن طه ونور شيشكلي، وغنّى الشارة النجم العراقي كاظم الساهر، من ألحانه وكلمات الشاعر السوري الراحل نزار قباني.

ولفت الممثل المصري إلى أنه انجذب لهذا العمل، لأنه يناقش عدد من المشكلات الإنسانية في إطار اجتماعي، وذلك من خلال عدد من علاقات الحب سواء على مستوى الأحبة أو علاقات الحب بين الأب وأولاده أو الأخ وأخيه.

وشارك في بطولة الجزئين الأول والثاني من “مدرسة الحب” كوكبة من النجوم المصريين والعرب، أبرزهم باسم ياخور وسلاف فواخرجي وأحمد السعدني وباسل خياط ونسرين طافش وغيرهم، وقام بدور الراوي للقصص المطرب العراقي كاظم الساهر.

واختارت شركة “بلاك تو” المنتجة للمسلسل الذي يتم تصويره حاليا ما بين بيروت ودبي ودمشق والقاهرة مناسبة عيد الحب 14 شباط موعداً لانطلاقة عرض العمل الذي يتناول قصص حب لا تقتصر على العشّاق فقط، وإنما تواجه تحديّات مختلفة.

ويشكل المسلسل نوعا جديدا من الدراما خاصة فيما يتعلق بالعلاقات الإنسانية، إذ يتغير فيه نمط الحديث عن الحب بمعناه الرومانسي المتعارف عليه، ليتجاوزه إلى معان أكبر وأشمل كالحب الإنساني والإخلاص والإيثار.

كما يجمع كما هائلا من النجوم العرب لم يسبق اجتماعهم في عمل واحد، حيث يضم 150 من نجوم الصف الأول في الدراما العربية.

وأوضح خالد الصاوي المتألق في الاعمال التلفزيونية والسينمائية على حد السواء أنه مرتبط بتصوير فيلم جديد بعنوان “اطلعولي بره” مع المنتج أحمد السبكي، ويشاركه البطولة كل من كريم محمود عبد العزيز وأحمد فتحي.

وكان الصاوي انسحب من المشاركة في مسلسل “فوبيا”، بعدما ضاق ذرعًا من تعطل استئناف التصوير أكثر من مرة، ما كان قد تسبب أيضاً بخروج العمل من سباق دراما رمضان الماضي.