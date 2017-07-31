قطر تتراجع تكتيكياً عن طلب تدويل الاماكن المقدسة بالسعودية بعدما وصفه عادل الجبير بـ"اعلان حرب" وهدد بالرد عليه
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“حرّاس الأقصى”.. جنود مجهولون يحرسون الحرم القدسي على مدار الساعة

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