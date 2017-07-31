تزايد اعداد المهابيل المقتنعين بان الارض مسطحة وليست كروية

تزايد مؤخراً عدد مؤيدي نظرية الأرض المسطحة وظهر ذلك في مجموعات وصفحات على موقع فيسبوك، وانتشار الكثير من المقاطع المصورة التي تشرح فكرة الأرض المسطحة وتُفسر ظواهرها على موقع يوتيوب.

ووفقاً لنظرية الأرض المسطحة فإن الأرض تأخذ شكل القرص الدائري في منتصفه القطب الشمالي، أما القطب الجنوبي فهو عبارة عن جدار جليدي طوله أكبر من 150 قدماً يحيط بالأرض، ويحيط بالأرض والشمس والقمر والهواء قبة سماوية لتحميهم من الخارج، وتدور الشمس والقمر في مسارات دائرية ترتفع عن الأرض 3000 ميل فقط.

من أكثر الأدلة التي يعتمد عليها من يشجعون نظرية أن الأرض مسطحة عدم تغير شعار “الأمم المتحدة” الذي يتشابه شكل الكرة الأرضية فيه مع نظريتهم، وتعترض النظرية على وجود الجاذبية كما لا تعترف بأي صور من وكالة ناسا أو غيرها؛ لأنه على حسب تفسيرها لا يمكن مغادرة الغلاف الجوي بالأساس لالتقاط تلك الصور، ويعتقد مؤيدو النظرية أن وكالة ناسا لا تريد الإفصاح عن كذب الاكتشافات الفضائية بسبب الأموال التي تضخها الحكومات لها.

اما كيف تفسر نظرية الأرض المسطحة الظواهر الفلكية فمردها الى التالي..

1- تفسير تعاقب الليل والنهار

في نظرية الأرض الكروية يحدث تعاقب الليل والنهار نتيجة دوران الأرض حول محورها، أما نظرية الأرض المسطحة فترى أن الشمس تدور في مدار دائري في مستوى أعلى الأرض الثابتة حسب النظرية، وعلى الرغم من قربها من الأرض إلا أن صغر حجمها يجعلها تضيء مناطق مختلفة من الأرض على مدار 24 ساعة.

2- تفسير الفصول الأربعة

في نظرية الأرض الكروية، يحدث تغير الفصول الأربعة نتيجة دوران الأرض حول الشمس، فتكمل الأرض دورة كاملة كل 365 يوماً تقريباً تتعاقب خلالها الفصول الأربعة، أما في نظرية الأرض المسطحة فتوجد للشمس مدارات تدور فيها وعلى حسب المدار يكون الفصل، إذ تُغير الشمس مدارها في الاعتدالين الربيعي والخريفي والانقلابين الشتوي والصيفي، وعندما تدور الشمس في مدارها فوق مدار السرطان تكون أشهر الصيف الشمالية، أما عندما تدور فوق مدار الجدي تكون أشهر الشتاء الشمالية.

3- أطوار القمر

في نظرية الأرض الكروية يكمل القمر دورته حول الأرض كل 27.32 يوماً، ويعكس القمر ضوء الشمس فيظهر الجزء المقابل للأرض مضيئاً، ويتغير هذا الجزء بسبب تغيير موقع الأرض والشمس والقمر، فتتسبب إزاحة الأرض للقمر أثناء دورانها إلى ظهور المحاق “القمر المعتم” كل 29.53 يوم حينما يصبح القمر بين الشمس والأرض.

بينما في نظرية الأرض المسطحة تدور الشمس حول الأرض مرة كل 24 ساعة، ويعود القمر إلى مكانه كل 24 ساعة و50 دقيقة، فيتم بذلك أطواره كاملة كل 28 يوماً.

4- خسوف القمر

بحسب نظرية الأرض الكروية فإن خسوف القمر يحدث حينما يقع القمر في منطقة ظل الأرض، وتكون حينها الأرض بين الشمس والقمر، أما تفسير نظرية الأرض مسطحة فهو مختلف بالطبع لأن هناك اعتقاداً بوجود قمر مضاد يحجب ضوء القمر أثناء الخسوف.