قطر تتراجع تكتيكياً عن طلب تدويل الاماكن المقدسة بالسعودية بعدما وصفه عادل الجبير بـ"اعلان حرب" وهدد بالرد عليه
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بوتين يطرد 755 دبلوماسياً امريكياً ويلقن واشنطن درساً سياسياً قاسياً

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