قطر تتراجع تكتيكياً عن طلب تدويل الاماكن المقدسة بالسعودية بعدما وصفه عادل الجبير بـ"اعلان حرب" وهدد بالرد عليه
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اختفاء عائلة الحارس الاسرائيلي القاتل خوفاً من الانتقام بعد كشف هويته

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