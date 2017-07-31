اختفاء عائلة الحارس الاسرائيلي القاتل خوفاً من الانتقام بعد كشف هويته

اضطرت عائلة حارس الأمن الإسرائيلي المتورط في إطلاق النار على اثنين من الاردنيين في مجمع السفارة الاسرائيلية في عمان الاسبوع الماضي، الى مغادرة مكان اقامتها اليوم الاثنين، خشية على سلامة افرادها بعد أن تسربت هوية حارس الامن الإسرائيلي ونشرتها وسائل إعلام أردنية.

وأكد مسؤولون إسرائيليون مساء امس الاحد أن زيف مويال البالغ من العمر 28 عاما هو حارس الأمن الإسرائيلي المتورط في حادث إطلاق النار، وذلك بعد ساعات فقط على نشر صحيفة “الغد” الأردنية صورة لبطاقة هويته الدبلوماسية، وفيها تظهر معطياته الشخصية.

وغادرت عائلة مويال في وقت لاحق منزلها في بلدة في جنوب اسرائيل وانتقلت مع أقاربها الى مكان سكن جديد في وسط البلاد خشية على سلامتهم.

وقال مصدر سياسي لوسائل اعلام عبرية إن الكشف عن هوية مويال من جانب الأردنيين يعتبر “محاولة لتصعيد الوضع، وفرض واقع جديد ومعاقبة زيف”.

وكان الحارس زيف مويال، قد غادر العاصمة الأردن برفقة السفيرة الإسرائيلية في عمان، عينات شلاين والموظفين العاملين في السفارة، عائدين الى اسرائيل بعد انهاء الأزمة الدبلوماسية حين طوقت السلطات الأردنية السفارة الاسرائيلية مطالبة بفتح تحقيق في حادثة إطلاق النار.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، قد شكر الإدارة الامريكية على المساعدة في اعادة موظفي السفارة الإسرائيلية من الأردن، كما بادر لاستقبال الحارس القاتل بشكل استعراضي واستفزازي اثار غضبة الاردنيين حكومة وشعبا.