لائحة شرف باسماء 15 شهيداً فلسطينياً منذ بدء احداث الاقصى

شهدت أحداث القدس منذ بدئها في الـ14 من تموز الحالي وحتى أمس الاول الجمعة، استشهاد 15 فلسطينياً بينهم 5 من مدينة القدس وضواحيها، و3 من أم الفحم في الداخل المحتل، و6 من الضفة الغربية، وشهيدٌ آخر من قطاع غزة، فيما أصيب نحو 1400 آخرين.

وبحسب الهلال الأحمر الفلسطيني فإن الشهداء هم: محمد أحمد جبارين ومحمد حامد جبارين ومحمد أحمد مفضل جبارين من أم الفحم، ومحمد شرف ومحمد أبو غنام ومحمد لافي ويوسف كاشور ومحمد كنعان من القدس وضواحيها، كما استشهد كل من براء حمامدة ومحمد تنوح وعبد الله طقاطقة من بيت لحم، وعمار الطيراوي من رام الله، وعدي نواجعة من طوباس، وعبد الرحمن أبو همسية من قطاع غزة.

وتشير الإحصاءات إلى أن عدد شهداء انتفاضة القدس منذ مطلع شهر أكتوبر من العام 2015 ارتفع إلى 345 شهيداً، 70 منهم من مدينة القدس وضواحيها، و10 شهداء من الداخل المحتل، و50 من قطاع غزة و4 شهداء عرب، أكثر من نصفهم استشهدوا أثناء تنفيذ أو محاولات تنفيذ عمليات طعن أو دهس أو اشتباك.

وخلال العام الحالي استشهد 66 فلسطينياً، 7 منهم في اشتباكات مسلحة أو بعد عمليات إطلاق نار.