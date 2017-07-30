قلق اسرائيلي من تدهور صحة محمود عباس وملصق فتحاوي يثير الشكوك والتساؤلات بهذا الخصوص
أهم العناوين
جرينتش+2 03:00
شركة البوتاس العربية تحقق أرباحاً صافية بلغت 42.8 مليون دينار نهاية النصف الاول من العام الحالي

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني