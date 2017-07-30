تونس والبقدونس مادة سجال شاحن بين المطربتين لطيفة وشيرين

استاء ناشطون تونسيون من مزحة قامت بها الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب خلال الحفل الذي أحيته الجمعة بمسرح قرطاج، عندما قالت “إن ابنتها تطلق على تونس اسم بقدونس”، مشيرة إلى أنه “لا فرق بين تونس وبقدونس، لأن تونس خضراء مثل البقدونس”.

كما ردت الفنانة التونسية لطيفة على إساءة الفنانة شيرين ، عبر حسابها الخاص على موقع فيس بوك قائلة :”تونس.. موش بقدونس، تونس بقت خضراء ببورقيبه، بأبو القاسم الشابي، بابن خلدون، وبشعبها الرائع تونس موش بقدونس”.

هذه المزحة لم ترق كثيرا للتونسيين الذين قاموا بالرد عليها عبر تعليقات وتدوينات غزت، أمس السبت، مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبروا فيها أن هذا التشبيه يمس بكرامة بلادهم، مطالبين بضرورة اعتذار الفنانة عن ذلك.

وبالفعل فقد اوضحت شيرين ان ابنتها مريم دراستها انكليزي ولا تعرف عربي وانها احبت ان تشارك جمهورها كم الطفل بريء عبر هذه الطرفة وانها ابدا لا تقصد التريقة وتابعت “لو كلامي او سجيتي حتضايقكم حبطل اتكلم على المسرح ثاني” .