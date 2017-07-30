قلق اسرائيلي من تدهور صحة محمود عباس وملصق فتحاوي يثير الشكوك والتساؤلات بهذا الخصوص
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جرينتش+2 02:59
القائمة الارهابية الثالثة المقدمة لقطر تضم 23 شخصية و20 مؤسسة

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