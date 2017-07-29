هدم منزل في “كوبر” يعود لبطل عملية “حلميش”

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر امس الجمعة، بهدم منزل عائلة أسير فلسطيني جريح من بلدة كوبر في مدينة رام الله ، على خلفية تنيفذه عملية طعن أسفرت عن مقتل إسرائيليين.

وقال مراسل “قدس برس”، إن قوات الاحتلال دهمت قرية كوبر شمالي غرب رام الله ، وسلّمت عائلة الأسير الجريح عمر العبد إخطارا بهدم منازلهم.

وأشار إلى أن الاحتلال أمهل عائلات الشهيد مهلة حتى يوم الأربعاء المقبل، لتقديم اعتراض على قرار الهدم.

وكانت الأسير عمر العبد، نفّذ عملية طعن مساء يوم الجمعة الماضي 21 تموز الجاري، أسفرت عن مقتل ثلاثة مستوطنين يهود وإصابة أخرى، في مستوطنة “حلميش” اليهودية المقامة على أراضي رام الله، قبل إطلاق النار عليه واعتقاله.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت منير العبد شقيق الأسير الجريح، ووالدته ابتسام العبد، والتي أفرج عنها مساء أمس الجمعة بكفالة مالية.

يذكر أن المحاكم الإسرائيلية رفضت غالبية التماسات عائلات أسرى وشهداء فلسطينيين بالاعتراض على قرار جيش الاحتلال بهدم منازلهم، وصادقت على قرار الأخير.

وتهدم سلطات الاحتلال مئات بيوت الفلسطينيين في الأراضي المحتلة كوسيلة “عقابية”، حيث تهدف وفق ما تقول إلى “المسّ بأقرباء الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات ضدّ إسرائيل، أو الذين اشتبهوا بالضلوع فيها، بغية ردع الفلسطينيين عن القيام بمثل هذه العمليات”.