صح النوم.. ترخيص بناء اول صالة سينما في السعودية

منحت هيئة أمانة محافظة جدة، في الايام الأخيرة، رخصة لمؤسسة “الفن جميل” لبناء أول صالة سينما في المملكة العربية السعودية، تحت مسمى “إنشاء أول حاضنة للفنون الإبداعية في الشرق الأوسط”.

وأشارت وسائل اعلام سعودية الى أن الحاضنة ستهتم بدعم الفنانين في مختلف المجالات الفنية من الرسم والتصوير والتأليف والانتاج الفني والمسرحي والموسيقى والأفلام السينمائية والاخراج والتصوير السينمائي وغيرها.

وأوضحت المصادر الاخبارية السعودية أن “ذلك يتم بما يتوافق مع الضوابط والأنظمة” السعودية. ويأتي القرار استمرار للجهود الثقافية في السعودية، اذ أنه قبل عامين كانت أعلنت مبادرات “مجتمع جميل” السعودية عن تأسيس صندوق للفن الجميل.

وتقع حاضنة الفنون الإبداعية على مساحة مطورة تقدر بـ 17 ألف متر مربع في شمال مدينة جدة، وستضم صالات فنية، ومسرحاً، ومساحات مخصصة للفعاليات المختلفة إضافة إلى صالة عرض سينمائي، كما ستقدم الحاضنة عدداً من الفعاليات المختلفة؛ منها ورش عمل، ومبادرات تعليمية، ودورات تدريبية، وعروض للأداء، كما ستوفر مواقع لأصحاب المشروعات الصغيرة الفنية، وكذلك ساحات للمعارض غير الهادفة للربح مع معارض عالمية يقدمها “الفن جميل” لفنانين سعوديين وعالميين.

وقال رئيس “الفن جميل” فادي محمد جميل: “إن موافقة أمانة محافظة جدة يعني أننا على بُعد خطوات من الوفاء بوعدنا لتأسيس حاضنة للفنون الإبداعية فريدة من نوعها في السعودية. وقد سبق أن أعلنّا في آذار الماضي عن دخول الفن جميل مرحلة جديدة من التطوير؛ لتعزيز برامجنا في السعودية وحول العالم”. ووعد بأنه بعد اقامة الحاضنة الأولى في جدة، ستتلوها حاضنات أخرى في عدة مدن بالمملكة العربية السعودية.