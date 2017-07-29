صح النوم.. ترخيص بناء اول صالة سينما في السعودية

نتنياهو يحاول ارهاب الفلسطينيين وردعهم عن اعمال المقاومة المتصاعدة عبر تهديدهم بتفعيل عقوبة الاعدام
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