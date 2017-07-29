جماهير النادي الفيصلي تهتف في القاهرة لحماة المسجد الاقصى

هتفت جماهير نادي الفيصلي، امس الجمعة، للمسجد الأقصى، قبل بداية مباراة فريقهم أمام الوحدة الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى من البطولة العربية للأندية لكرة القدم المقامة حالياً بمصر.

وألهبت جماهير الفيصلي مدرجات ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة، قبل بداية المباراة أمام الوحدة اﻹماراتي، حيث لم تتوقف الجماهير عن الهتافات والتصفيق، وهي عادتهم منذ بداية مباريات المجموعة الأولي.

كما هتفت جماهير الفيصلي للمسجد الأقصى طويلاً في ظل الإجراءات الإسرائيلية المجحفة في محيطه، في محاولة من الدولة العبرية خلق واقع جديد يقضي بفرض السيادة على المقدسات الإسلامية؛ ما ألهب مشاعر الجميع.

وانتهت المباراة بفوز الفريق الأردني على نظيره الإماراتي بهدفين مقابل هدف، ليؤكد تأهله عن جدارة واستحقاق إلى “المربع الذهبي” بـ9 نقاط من ثلاثة انتصارات.

وهذه هي الجمعة الثالثة على التوالي التي لا يتمكن فيها جميع المصلون من أداء الصلاة في المسجد الأقصى.

والجمعة قبل الماضي (14 تموز الجاري)، أغلقت الشرطة الإسرائيلية الأقصى، ومنعت الصلاة فيه، إثر وقوع عملية إطلاق نار، أما الجمعة الماضي (21 من الشهر ذاته)، فقد رفض المصلون الدخول للصلاة؛ احتجاجاً على تركيب بوابات فحص إلكترونية على مداخل المسجد.

وأزالت الشرطة الإسرائيلية، فجر الخميس، حواجز حديدية وضعتها مسبقاً، في منطقة “باب الأسباط”، وذلك بعد أن أزالت، الثلاثاء الماضي، بوابات التفتيش الإلكترونية.

وعلى مدار تلك الفترة، قمعت الشرطة الإسرائيلية تظاهرات فلسطينية عديدة، رافضة لتقييد الدخول إلى المسجد.