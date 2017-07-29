جماعة الحوثي تسيطر على مواقع عسكرية داخل الاراضي السعودية

أعلنت جماعة الحوثي انها قد شنت امس الجمعة هجوما ضاريا على مواقع عسكرية في منطقة جازان داخل الحدود السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية، التابعة لجماعة “الحوثي”، عن مصدر عسكري، امس، ما مفاده بأن مسلحي الجماعة وحلفاءها قد نفذوا “عملية نوعية” أدت إلى السيطرة على معسكر ومواقع سعودية في منطقة جازان.

وبحسب تصريحات المصدر العسكري؛ فقد تمكّنت مليشيات “الحوثي” من السيطرة على معسكر “الجابري”، ومواقع “الفريضة” و”محلمة” و”الغاوية”، داخل الأراضي السعودية.

وذكر المصدر أن العملية استمرّت منذ صباح الجمعة وحتى المساء، فيما سبقها قصف صاروخي ومدفعي مكثف؛ رغم ان مقاتلات “التحالف الخليجي” قد نفذت عشر غارات لإعاقة التقدّم.

وفي السياق ذاته، أعلنت جماعة “الحوثي” أن مقاتلات التحالف نفّذت عشر غارات في محافظة عمران شمال صنعاء؛ بينها ست ضربات استهدفت معسكر لواء العمالقة في منطقة “حرف سفيان”، وأربع أخرى ضد أهداف في مركز المحافظة.

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