نتنياهو يحاول ارهاب الفلسطينيين وردعهم عن اعمال المقاومة المتصاعدة عبر تهديدهم بتفعيل عقوبة الاعدام
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جرينتش+2 06:42
تزايد حالات الانشقاق داخل فصائل المعارضة المسلحة والتحاقها بالجيش السوري

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