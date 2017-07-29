تزايد حالات الانشقاق داخل فصائل المعارضة المسلحة والتحاقها بالجيش السوري

أكد “جيش مغاوير الثورة”، التابع للجيش السوري الحر، امس الجمعة، هروب قائد عسكري مع مجموعة من العناصر إلى منطقة خاضعة لسيطرة لقوات الجيش العربي السوري في البادية السورية.

وقال مدير المكتب الإعلامي في “مغاوير الثورة”، المدعو “أبو جراح”، في حديث مع “سمارت”، إن القيادي يدعى “أبو حوسة الفرات” (غنام الحصحاص) من قرية الصبحة شرق دير الزور، هرب من مخيم الركبان (300 كم شرق مدينة حمص)، وسط سوريا، والحدودي مع الأردن، إلى منطقة العليانية (60 كم جنوب مدينة تدمر)، مع عدد من الأسلحة الثقيلة والخفيفة.

وأوضح “أبو جراح” أنه بعد التحقيق مع “أبو حوسة” حول فقدان رشاش “249”، ادعى أنه فقده خلال إحدى المهمات، ومن ثم اصطحب مجموعة من العناصر على أساس البحث عنه، ليتفاجأوا بهروبهم بسيارتين وثلاث رشاشات نوع “50” ثقيل و”40″ و”249″، ونحو 12 بندقية “M 16”.

ونوه أن “أبو حوسة” هرب برفقة عمه أيضا، الذي كان يعمل أمنيا في “مغاوير الثورة”، وحاول قبل فترة التنسيق مع بعض الأشخاص لعقد تسوية مع الجيش السوري في المخيم.

جدير بالذكر أن جيش مغاوير الثورة هو احد الفصائل الموالية للقوات الأمريكية الموجودة على الحدود.