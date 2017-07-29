القحطاني يتهم قطر بدفع المليارات وارسال فرقة خاصة لاغتيال القذافي

تحدى سعود القحطاني, المستشار في الديوان الملكي السعودي, في تغريداته التي نشرها عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر” أن تظهر السلطات القطرية دليلا على فبركة الفيديو، الذي يكشف تآمر أمير قطر السابق مع العقيد الراحل، معمر القذافي لاغتيال العاهل السعودي.

وكان قد انتشر منذ فترة مقطع تسجيل مسرب يظهر أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وهو يوعز بضرورة اغتيال العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله، في الوقت الذي أكدت فيه قطر أن المقطع المسرب “مفبركا”.

​وقال مستشار الديوان الملكي السعودي “تسجيل تنظيم الحمدين مع القذافي صحيح 100%، وقد اعترفوا بذلك بشهادة زعماء الخليج. واتحداهم أن ينكروا ذلك، وهو غيض من فيض”.

وتابع قائلا “وحجتهم بذلك كانت مرتبكة ومشوشة ملخصها دعونا ننسى الماضي ونبدأ من جديد وهي غلطة، وبالنهاية تنحى حمد لابنه وقال إنه سلمه مفاتيح السلطة 100%”.

​وأشار القحطاني إلى أن السلطات القطرية عللت حينها لزعماء الخليج، بأنهم أقرضوا القذافي ملياري دولار، وكانوا يسايرونه كي يعيدها، مضيفا “ليس سرًا أن هذه الفضيحة هي سبب تنحي حمد لابنه تميم، وقد أقسم أنه سيعطيه الصلاحيات كاملة ولن يتدخل بالحكم ذارفًا دموع التماسيح”.

وزعم القحطاني في تغريداته أن قطر دفعت المليارات من أجل قتل القذافي، وأرسلوا فرقا خاصة لتنفيذ تلك المهمة، بحسب قوله.

واختتم تغريداته بالقول إن تحديه مفتوح مع السلطة في قطر، أن يخرج مصدر رسمي يكذب تلك التسجيلات وما أورده في التغريدات، بنفسه وبصورة علنية.