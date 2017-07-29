الجيش الإسرائيلي يقتحم مكاتب شركة إعلامية برام الله ويحطم محتوياتها

في مؤشر على فقدان اعصاب قياداته اقتحم الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مكاتب شركة تخدم قناة (روسيا اليوم) وقنوات فضائية أخرى.

ونقلت “روسيا اليوم” عن مراسلتها في القدس قولها إن الجيش الإسرائيلي اقتحم مكاتب شركة “بال ميديا” مزود الخدمات للقناة الروسية، وعدة قنوات عربية ومحلية أخرى.

وأشارت المراسلة إلى أن الجيش الإسرائيلي خلع أبواب بعض المكاتب الإعلامية وتخريبها، مضيفة أن الجيش أحصى المعدات والمواد الإعلامية ولم يصادر أي منها.

ونقلت أيضا عن شهود عيان قولهم إن 10 سيارات تابعة للجيش الإسرائيلي حاصرت المبنى، الذي تتواجد فيها شركه “بال ميديا” في شارع الإرسال بمدينة رام الله، واقتحمت مكاتب الشركة، بعد أن خلعت أبوابها، وعبثت بمقتنياتها، ولَم يتضح بعد إن كانت قد صادرت موادا من الأجهزة الموجودة هناك أم لا.