البيت الابيض يبرم صفقة المقايضة بين ازالة البوابات الالكترونية عن الاقصى والسماح لطاقم السفارة الاسرائيلية بمغادرة عمان
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نجاح جهود الملك سلمان القابع في طنجة لإعادة فتح الأقصى.. عجبي

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