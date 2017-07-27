نجاح جهود الملك سلمان القابع في طنجة لإعادة فتح الأقصى.. عجبي

زعم الديوان الملكي السعودي اليوم الخميس إن جهود الملك سلمان بن عبد العزيز لإعادة فتح المسجد الأقصى وإلغاء القيود المفروضة عليه قد “تكللت بالنجاح اليوم”.

جاء هذا في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية بعد ساعات من إعلان إسرائيل أن قواتها أزالت في ساعات الليل “كافة التدابير الأمنية” التي تم وضعها على مداخل المسجد الأقصى، منذ 14 تموز الجاري.

وقال الديوان الملكي في بيانه إن الملك سلمان (المتواجد الان في منتجع سبارطيل بطنجة) قد أجرى خلال الأيام الماضية الاتصالات اللازمة بالعديد من زعماء دول العالم، كما أجرت الحكومة السعودية اتصالات بالحكومة الأمريكية، لبذل مساعيهم لعدم استمرار إغلاق المسجد الأقصى في وجه المسلمين وعدم منعهم من أداء فرائضهم وصلواتهم فيه، وإلغاء القيود المفروضة على الدخول للمسجد”.

وبين البيان أنه “تكللت هذه الجهود ولله الحمد بالنجاح اليوم، وبالشكل الذي يُسهم في إعادة الاستقرار والطمأنينة للمصلين، والحفاظ على كرامتهم وأمنهم”.

وأكد الملك سلمان – بحسب البيان- “على وجوب عودة الهدوء في حرم المسجد الأقصى الشريف وما حوله واحترام قدسية المكان، وعلى المسلمين العودة لدخول المسجد وأداء العبادات فيه بكل أمن وطمأنينة وسلام منذ اليوم”.