البيت الابيض يبرم صفقة المقايضة بين ازالة البوابات الالكترونية عن الاقصى والسماح لطاقم السفارة الاسرائيلية بمغادرة عمان
أهم العناوين
جرينتش+2 07:32
مفتي القدس يعلن عودة الصلاة داخل المسجد الأقصى وحماس تشييد بهذا الانجاز

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني