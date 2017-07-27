مفتي القدس يعلن عودة الصلاة داخل المسجد الأقصى وحماس تشييد بهذا الانجاز

أشادت حركة حماس في الضفة الغربية بالإنجاز الذي حققه شعبنا وأهل القدس خاصة، بإزالة البوابات الإلكترونية والكاميرات التي وضعتها سلطات الاحتلال على بوابات المسجد الأقصى قبل نحو أسبوعين.

وأثنت الحركة في تصريح صحفي لها على صمود المقدسيين الذين قدموا الشهداء، ورابطوا على بوابات الأقصى دون تركه لحظة واحدة، في مشهد يدل على عظم التضحية والصمود.

وأوضحت حماس بأن الإنجاز الذي تحقق يمثل دليلاً على كسر إرادة العدو الصهيوني الغاشم بالسيطرة على المسجد الأقصى، كما يدلل على ضعف الكيان أمام إرادة شعبنا الذي يرنو للحرية.

كما أعلن الشيخ محمد احمد حسين, مفتي الديار المقدسية، صباح اليوم الخميس عودة الصلاة مجددًا داخل المسجد الأقصى المبارك، بعد إزالة كافة الإجراءات الأمنية التي فرضتها قوات الاحتلال يوم الـ14 من شهر تموز الجاري.

وكانت سلطات الاحتلال قد اعلنت في وقت سابق من اليوم، عودة جميع الإجراءات الأمنية الخاصة بالقدس والمسجد الأقصى، إلى ما قبل يوم الـ14 من الشهر الجاري.

وقالت الناطقة الرسمية لشرطة االاحتلال، لوبا السمري، إن الحكومة قررت إزالة كافة الوسائل الأمنية في مداخل الحرم الشريف، مشيرةً إلى أن أفراد الشرطة الإسرائيلية أزالوا خلال ساعات الليلة الماضية، كافة الوسائل الأمنية، موضحة عودة التدابير الأمنية هناك إلى ما قبل تاريخ الـ14 من هذا الشهر.

وقد عمت الفرحة العارمة سائر أحياء مدينة القدس المحتلة، وتحديدا منطقة باب الأسباط، فجر اليوم الخميس، بعد أن أزالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، البوابات الحديدية والكاميرات الإلكترونية والجسور التي نصبتها على مداخل الأقصى.

وقد رفع الفلسطينيّون، العلم الفلسطيني، على سور باب الأسباط، بالقدس المحتلّة، بعد إزالة الاحتلال، الجسور الحديديّة والعواميد، فيما أكد المرابطون المقدسيّون، رفضهم الدخول إلى المسجد الأقصى، إلا في حال التأكد التام، من إزالة الجسور والكاميرات والبوابات الإلكترونيّة.

هذا وقد وافقت المرجعيات الدينية الفلسطينية، اليوم الخميس، على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، مشيرة إلى أن الصلاة الأولى في الأقصى ستكون صلاة العصر.

وصرّحت في بيان تلاه الشيخ عبد العظيم سلهب، رئيس المجلس الأعلى للأوقاف في القدس، بأنها “وافقت على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، بعد رفع السلطات الإسرائيلية لكافة التدابير التي كانت قد وضعتها على مداخله”.

وجاء في البيان “بعد نقاش مستفيض، وقد حققنا هذا النصر في هذه الجولة، فإننا ندعو أبناء شعبنا في القدس والداخل الفلسطيني وكل من يستطيع الوصول، للدخول الجماعي إلى ساحات المسجد الأقصى المبارك”.

ودعت المرجعيات المصلين بأن يدخلوا المسجد “مكبرين مهللين وألسنتا تنهج بالدعاء إلى الله عز وجل أن يحفظ أقصانا وقدسنا وشعبنا بما يليق بمكانة المسجد الأقصى، ونفوت الفرصة على عدونا المتربص بنا”.

وطالبت المصلين بـ “شد الرحال إلى الأقصى في كل حين، وخاصة صلاة الجمعة غدًا، وفي كل جمعة”. بالتزامن مع دعوة مدير الأوقاف في القدس، إدخال الحراس إلى المسجد.