البيت الابيض يبرم صفقة المقايضة بين ازالة البوابات الالكترونية عن الاقصى والسماح لطاقم السفارة الاسرائيلية بمغادرة عمان
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جرينتش+2 07:31
سلطات الاحتلال تختار للعرسان الصحفيين قضاء شهور العسل في المعتقلات

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