حفتر يرحب باي دور سياسي ينهض به سيف الإسلام القذافي

أكد ، المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي أن سيف الإسلام القذافي أصبح حرا طليقا ويوجد بمكان آمن، وأبدى ترحيبه باضطلاع نجل العقيد الراحل معمر القذافي بدور سياسي “إذا أراد”.

ونقلت صحيفة “الحياة” اللندنية اليوم الخميس عن حفتر قوله، إن سيف الإسلام “مواطن ليبي عادي وأنا لم أره بل أتابع تحركاته منذ الإفراج عنه وهو في مكان محدد. وليس لدينا مأخذ شخصي ضده، بل بالعكس أهلاً وسهلاً به”.

وعما إذا كان من الممكن أن يكون لسيف الإسلام دور سياسي في المستقبل، أجاب حفتر :”ولمَ لا؟ إذا كان يريد لعب دور سياسي فلا مشكلة”.

وعن الاتفاق الذي وقعه في باريس مع رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، قال إن “أهم مفاعيل الاتفاق سيكون توحيد الجيش الذي يشهد منذ ثلاث سنوات تخريج آلاف الجنود وضباط الصف في الكلية العسكرية”.

وبشأن ما إذا كانت القوة الأمنية التابعة لحكومة السراج ستدمج بالجيش، قال: “طبعاً القوة الأمنية تتوحد مع الجيش وتتماشى مع قوة أكبر لدينا، فهما صنف واحد، سواء كان على صعيد الاستخبارات أو القوات المسلحة النظامية”.

وعن كيفية تعامله مع المعارضة خصوصاً تيار “الإخوان المسلمين”، أجاب حفتر: “لا مشكلة لدينا مع المعتدلين من الإخوان، أما المتطرفون فهم ليسوا مسلمين بل لديهم نهج عنيف، ويرفضون الدولة الوطنية ويمتلكون مشروعاً إيديولوجياً كبيرا، وهو مرفوض”.

ونفى حفتر، أن يكون السراج قد عرض عليه الرئاسة، وقال: “لم يعرض عليّ ذلك، لا هو ولا أنا، نفكر في هذا الأمر الآن، بل تفكيرنا ينصب على نقل ليبيا من دولة فاشلة الى دولة حقيقية يعترف بها العالم”.