البيت الابيض يبرم صفقة المقايضة بين ازالة البوابات الالكترونية عن الاقصى والسماح لطاقم السفارة الاسرائيلية بمغادرة عمان
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حفتر يرحب باي دور سياسي ينهض به سيف الإسلام القذافي

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