حرب نفسية بمفردات التفاؤل والتشاؤم بين قطر ودول المقاطعة

نقلت صحيفة عكاظ السعودية في تقرير لها اليوم الخميس، عن مسؤول خليجي قريب من ملف الأزمة القطرية، أن كل جهود الوساطة وصلت لطريق مسدود، وأن الدوحة تعرف جيداً ماذا يجب عليها فعله لاستعادة ثقة المجتمع الدولي.

وقالت الصحيفة: “واصلت قطر مناوراتها الإعلامية عبر تحريض صحافيين مقربين من الديوان الأميري بترويج شائعات حول نجاح جهود الوساطة التي قامت بها دول عدة لحل خلافاتها مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، إلا أن الرد كان واضحاً، إذ أكد مسؤول خليجي قريب من الملف أن كل جهود الوساطة وصلت لطريق مسدود، وأن الدوحة تعرف جيداً ماذاً يجب عليها فعله لاستعادة ثقة المجتمع الدولي”.

وكانت “بلومبيرغ” نقلت أمس عن المسؤول الخليجي قوله، إن “السعودية وحلفاءها لم يردوا على المقترحات الأمريكية والبريطانية الداعية لبدء مفاوضات مباشرة”، مضيفاً: “رغم أن جهود الوساطة مستمرة، إلا أنه لا توجد أي أفكار جديدة حتى الآن حول كيفية كسر الجليد”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “صحافيين مقربين من ديوان أمير قطر روجوا شائعات خلال اليومين الماضيين حول نجاح الوساطة التركية، زاعمين أن المملكة وافقت على فتح معبر سلوى، في محاولة من “أبواق” النظام لتخفيف الضغط الشعبي على الحكومة، بعد تزايد كبير للأصوات القطرية التي أبدت تذمرها في مواقع التواصل الاجتماعي من سلوك السلطات القطرية وطريقة تعاملها مع الأزمة ومعاداتها لمحيطها الخليجي، مبدين خشيتهم من أن يكونوا الطرف الذي سيدفع ثمن تعنت سلطات الدوحة”.