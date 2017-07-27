الدول الاوروبية تبدي معارضة صريحة للعقوبات الامريكية على روسيا وايران

انتقدت وزارة الخارجية الفرنسية العقوبات الجديدة التي فرضها مجلس النواب الأميركي على روسيا وإيران، معتبرة أنها غير قانونية.

وصوّت مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة، أمس الاول الثلاثاء، لصالح فرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران وكوريا الشمالية، وألزم الرئيس دونالد ترمب بالحصول على موافقة النواب قبل تخفيف العقوبات على موسكو.

واعتبرت الخارجية الفرنسية في بيان لها، أن العقوبات الأميركية الجديدة “تبدو مخالفة للقانون الدولي لأن نطاقها الجغرافي يمتد خارج الأراضي الأميركية”.

وأضاف البيان الصادر امس الأربعاء، “يجب تعديل القوانين الفرنسية والأوروبية لتلائم تلك العقوبات (…)، كما ستكون هناك ضرورة لعقد مناقشات على مستوى الاتحاد الأوروبي بسبب التأثير المحتمل لهذه العقوبات على مواطنين وشركات أوروبية”.

بدورها، أبدت المفوضية الأوروبية تخوفها من التبعات الممكنة لهذه العقوبات على استقلالية الاتحاد الأوروبي على صعيد الطاقة، ومن الانعكاسات السياسية السلبية المحتملة، وذكّرت بأهمية تنسيق سياسة العقوبات بين دول مجموعة السبع كافة.

ونبهت المفوضية إلى أنها ستظل “مستعدة للتدخل لحماية المصالح الأوروبية”، إذا لم يتم أخذ مخاوفها في الاعتبار من قبل أعضاء الكونغرس الأميركي.

وأشارت إلى أن مشروع القانون يشمل “فرض عقوبات على أي شركة (بما فيها الأوروبية) تساهم في تنمية وصيانة وتطوير أو ترميم أنابيب للطاقة مصدرها روسيا”.

وتابعت “إن ذلك يمكن أن يؤثر على البنى التحتية لوسائل نقل الطاقة إلى أوروبا وعلى مشاريع حاسمة ضمن إطار تنويع مصادر الطاقة في أوروبا”.

وأوضحت المفوضية أن “الاتحاد الأوروبي يعبر حاليا للولايات المتحدة عن قلقه عبر القنوات الدبلوماسية”، وأنه “سيواصل متابعة العملية عن كثب في الولايات المتحدة وتطبيق مشروع القانون وسيتدخل إذا دعت الحاجة إلى ذلك”.

جدير بالذكر ان كل من موسكو وطهران قد هددتا بالرد على العقوبات الأميركية الجديدة.