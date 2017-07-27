البيت الابيض يبرم صفقة المقايضة بين ازالة البوابات الالكترونية عن الاقصى والسماح لطاقم السفارة الاسرائيلية بمغادرة عمان
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الدول الاوروبية تبدي معارضة صريحة للعقوبات الامريكية على روسيا وايران

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