نتنياهو يتلاعب بالطرفين الاردني والفلسطيني ويخرج ظافراً من ازمتي السفارة الاسرائيلية بعمان والبوابات الالكترونية بالاقصى
أهم العناوين
جرينتش+2 03:46
وكالة رويترز تكشف اسباب تصاعد حالات السخط والانقسام في ادارة ترامب

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني