نتنياهو يتلاعب بالطرفين الاردني والفلسطيني ويخرج ظافراً من ازمتي السفارة الاسرائيلية بعمان والبوابات الالكترونية بالاقصى
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جرينتش+2 03:46
تميم امير من الورق لان السلطة الحقيقية في يد والده المتقاعد

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