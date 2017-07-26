نتنياهو يتلاعب بالطرفين الاردني والفلسطيني ويخرج ظافراً من ازمتي السفارة الاسرائيلية بعمان والبوابات الالكترونية بالاقصى
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البعث التقدمي والوحدة الشعبية يدينان تساهل الحكومة بشأن جريمة السفارة الاسرائيلية

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