ابن سلمان يرهب خصومه من الامراء بسلاح “الاقامة الجبرية”

اكد المغرد السعودي المعروف “مجتهد” في تغريدة له على “تويتر” بان مصادره قالت له أن ابن نايف أحس بإهانة شديدة حين طلب وهو في الإقامة الجبرية من ابن سلمان السماح له بحضور جنازة عمه عبد الرحمن فمنعه.

واضاف “مجتهد” يقول : أن ابن سلمان حاول إقناع متعب بن عبدالله بالتخلي عن الحرس وتعيين أحد أبنائه فرفض وحذر محمد بن سلمان من التهور بقرار مثل هذا.

وتابع بالقول : أن متعب ذهب بعدها إلى أحمد بن عبدالعزيز واستعان به في إيقاف تهور ابن سلمان فوجد أحمد ذاته متخوفا أن تفرض عليه إقامة جبرية.

وختم “مجتهد” تغريدته بالقول : لا يلام ابن سلمان على التفكير بفرض الإقامة على أحمد بن عبدالعزيز, لأنه صار قطبا لتجمع الرافضين للوضع الجديد بمن فيهم بعض أبناء سلمان.

وكانت تقارير صحفية، قالت في وقت سابق، أن اصطفافا داخل «آل سعود»، خلف أحمد بن عبد العزيز، لإقناعه باستلام قيادة البلاد، وتخليصها مما أسموه حكم «سلمان ونجله».