نتنياهو يتلاعب بالطرفين الاردني والفلسطيني ويخرج ظافراً من ازمتي السفارة الاسرائيلية بعمان والبوابات الالكترونية بالاقصى
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ابن سلمان يرهب خصومه من الامراء بسلاح “الاقامة الجبرية”

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