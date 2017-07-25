نتنياهو يشكر ترامب على جهوده لاعادة طاقم السفارة الاسرائيلية بعمان الى تل ابيب

عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المساعدة في تسوية أزمة السفارة الإسرائيلية بعمان وإعادة الدبلوماسيين الإسرائيليين إلى تل أبيب.

وأعرب نتنياهو، في بيان وزعه مكتبه، اليوم الثلاثاء، عن تقديره لقرار ترامب تكليف مستشاره جاريد كوشنير ومبعوثه جيسون غرينبلات بمساعدة إسرائيل في الجهود الرامية لإعادة سلك السفارة الإسرائيلية بعمان إلى الوطن في أسرع وقت.

كما شكر نتنياهو الملك عبد الله الثاني على “التعاون الوثيق” بشأن الأزمة.

وكان نتنياهو قد تحدث مساء امس الاثنين هاتفيا مع الملك عبد الله الثاني لبحث الوضع حول السفارة الإسرائيلية والبوابات الإلكترونية في المسجد الأقصى.

وقد وصل مبعوث الرئيس دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط جيسون جرينبلات إلى المنطقة امس الاثنين وعقد سلسلة من اللقاءات في إسرائيل والأردن. وفي نهاية المطاف، أعلنت إسرائيل عن قرار إزالة البوابات في الأقصى، فيما غادر الدبلوماسيون الإسرائيليون والعاملون الآخرون في السفارة الإسرائيلية عمان، بمن فيهم الحارس الذي تسبب بالأزمة الدبلوماسية بقتله مواطنين أردنيين يوم امس الاول الأحد.