القاتل الصهيوني يعود الى قواعده بسلام.. ولا عزاء للوطن المستباح ودم الشهيدين الاردنيين المسفوك
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نتنياهو يشكر ترامب على جهوده لاعادة طاقم السفارة الاسرائيلية بعمان الى تل ابيب

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