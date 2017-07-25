زعيم جبهة النصرة بجرود عرسال مستعد للاستسلام لحزب الله

قالت صحيفة “الأخبار” اللبنانية المقربة من حزب الله أن أمير “جبهة النصرة” في جرود عرسال “أبو مالك التلي” قد طلب تدخّل عدد من الوسطاء لإتمام عملية استسلام مقاتليه في معارك جرود عرسال.

ونقلت الصحيفة اللبنانية عن “مصادر أمنية رسمية” إنّ “التلّي قد اتصل بالشيخ العرسالي مصطفى الحريري «أبو طاقية»، طالباً منه التوجه إلى الجرود لمحادثته. وبحسب المصادر، التقى الحجيري التلّي أمس، بعد تنسيق عملية انتقاله إلى الجرود مع الجيش اللبناني.”

وأضافت المصادر تقول: “ان خطوة التلي تعني أنه أيقن أن معركته قد انتهت، وأنه بات يبحث عن سبل للحفاظ على حياته وحياة من بقي من مسلّحيه.”

وأشارت “الأخبار” إلى أنّ المقاومة أنجزت يوم أمس المرحلة الثانية من عملياتها العسكرية التي تستهدف “جبهة النصرة” في الجرود اللبنانية. وأضافت أنّه “منذ اليوم، ستنتقل إلى المرحلة الثالثة من العملية، وهي الإجهاز على ما بقي من مقاتلين، مع «أميرهم» أبو مالك التلّي، بعدما باتوا محصورين في مساحتين ضيقتين: وادي حميّد والملاهي من جهة، ووادي العويني من جهة أخرى. ما يمكن أن يرجئ إتمام العملية بدءاً من اليوم، هو إعلان الاستسلام، بلا قيد ولا شرط. “