القاتل الصهيوني يعود الى قواعده بسلام.. ولا عزاء للوطن المستباح ودم الشهيدين الاردنيين المسفوك
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جرينتش+2 08:16
الجبهة الشعبية تتهم محمود عباس باستهدافها لاخراجها من منظمة التحرير

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