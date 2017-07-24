حزب الله يواصل تضييق الخناق على جبهة النصرة في جرود عرسال

قال الإعلام الحربي التابع لحزب الله اللبناني اليوم الاثنين، إن مقاتليه تمكنوا من استعادة السيطرة على مناطق واسعة في جرود عرسال، في تقدم وصف بـ”الاستراتيجي” للمرة الثانية خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفق الإعلام الحربي، فإنه تمت السيطرة على وادي الخيل أهم معاقل “جبهة النصرة” في جرود عرسال بالكامل، بالإضافة الى وادي المعيصرة ومرتفع قلعة الحصن الذي يشرف بشكل مباشر على مثلث معبر الزمراني شرق جرود عرسال، وذلك وفقا لقناة المنار.

كما أحكم مقاتلو حزب الله، سيطرتهم على مواقع “جبهة النصرة” في وادي معروف – وادي كحيل – وادي زعرور – وادي الدم – وادي الدقايق. وكان مقاتلو الحزب شنّوا هجوماً واسعاً من عدة جهات باتجاه وادي الخيل وحصن الخربة في شرق عرسال، وسط تقدم للمشاة في وادي الخيل يترافق مع اشتباكات عنيفة مع عناصر جبهة النصرة المصنفين على لائحة الإرهاب.

ووفق تقارير ميدانية، فإن تنظيم جبهة النصرة فقد السيطرة على 75% من المساحات التي كان يسيطر عليها قبل بدء المعركة في جرد عرسال في لبنان والقلمون الغربي في سوريا. وأعلن في وقت سابق عن أن المناطق التي كانت تخضع لسيطرة النصرة في القلمون الغربي “أصبحت منطقة آمنة”.

تجدر الإشارة الى أن تنظيم داعش يسيطر على مناطق واسعة في جرود بعلبك اللبنانية المتاخمة لجرود عرسال، بالإضافة الى مناطق أخرى مقابلة لجرود بعلبك داخل الأراضي السورية. ويتوقع أن تستمر المعارك بين حزب الله والجيش اللبناني والجيش السوري من جهة، وتنظيم داعش من جهة أخرى بعد انتهاء المعركة لاستعادة السيطرة على مناطق جرود عرسال من تنظيم جبهة النصرة.