تفاقم جديد في العلاقات بين عمان وتل ابيب جراء اقدام حارس في السفارة الاسرائيلية على قتل اردنيين
أهم العناوين
جرينتش+2 08:15
حتى الفنانة سما المصري زارت ضريح عبدالناصر وقرأت الفاتحة على روحه

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني