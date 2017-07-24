حتى الفنانة سما المصري زارت ضريح عبدالناصر وقرأت الفاتحة على روحه

زارت الفنانة سما المصرى، امس ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، فى الذكرى الـ 65 لثورة 23 يوليو المجيدة، وعلقت على صورة لها نشرتها عبر حسابها على انستجرام، قائلة: ” 65 سنة مرت على ثوره يوليو 1952 ومازال عبد الناصر فى قلب ووجدان الوطن”.

ونشرت سما المصرى، صورا أخرى لزيارتها عبر حسابها على موقع تبادل الصور انستجرام، وعلقت قائلة: “عديت بجوار ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر فكان لازم أقرا له الفاتحه.. ياريت كلكم تروحوا تزوره وتقرأوله الفاتحه واللى مش قادر يروح يقرا الفاتحه على روحه وروح كل ضباط الثوره الاحرار الراحلين…كل سنه وأنتم طيبين”.