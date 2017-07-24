تيلرسون يعتزم الانضمام الى فريق المستقيلين من ادارة ترامب

قال مصدر أمريكي مطلع في حديث لقناة (CNN) الإخبارية الأمريكية أن وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون يعتزم الاستقالة من منصبه.

وأفادت وكالة “تسنيم” أن تيلرسون يعتزم الاستقالة بعد تزايد نسبة الخلافات بينه وبين الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”.

وافادت قناة (CNN) إن الخلافات بين الرجلين بدأت بعد الانتقاد العلني من قبل ترامب لوزير العدل وذلك خلال مقابلة مع صحيفة نيوزويك الأمريكية، حيث يعتقد تيلرسون أنه لا يجب على ترامب أن ينتقد وزراءه بهذه الطريقة العلنية.

وكان ترامب قد انتقد وزير عدله فيما خص التحقيقات التي يجريها مكتب التحقيقات الفدرالية حول التدخل الروسي في الانتخابات الامريكية، كما ويشكل الاتفاق النووي بين ايران والدول 1+5 موضوع آخر للخلافات بين ترامب وتيلرسون حيث يسعى الرئيس الأمريكي الى ابعاد تيلرسون وجهاز وزارة الخارجية عن اتخاذ أي قرار في هذا المجال.

ونقلت القناة عن مقربين من الوزير الأمريكي أنه وعلى الرغم من الخلافات مع ترامب، فإن تيلرسون يعتزم البقاء في منصبه حتى نهاية العام الميلادي الجاري، لكن المصدر الامريكي المطلع قال ان “خروج تيلرسون من الادارة الأمريكية قبل نهاية العام لن يكون مفاجئا”.