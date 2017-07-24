اصوات اسرائيلية تطالب نتنياهو باخراج علاقاته السرية مع السعودية الى العلن

قال الكاتب الإسرائيلي جاكي خوجي بمقال له في صحيفة معاريف امس الاحد إنه آن الأوان لإجراء تغيير في شكل العلاقة السائدة بين إسرائيل والسعودية، في ظل حاجة الأخيرة الماسة إلى الإسرائيليين.

ووجه انتقادات حادة إلى السياسة التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية في التعتيم على الاتصالات السرية مع الرياض.

وطالب خوجي، وهو محرر الشؤون العربية في الإذاعة العسكرية الإسرائيلية، حكومة بنيامين نتنياهو بعدم إنكار عقد اللقاءات السرية مع السعوديين، والتأكيد على انعقاد هذه اللقاءات، لأنه ووزراءه يواصلون الحديث عن هذه العلاقات لكنهم يمنحونها طابعا من السرية، ويفضلون التعتيم عليها بالحديث عن علاقات إسرائيلية مع الدول الخليجية بشكل عام.

وختم بالقول إنه مع مرور الوقت تحولت إسرائيل إلى العشيقة السرية للسعودية، مما يتطلب من إسرائيل أن تصر على إخراج هذه العلاقة إلى العلن خدمة لمصالحها، واصفا النظام الملكي في السعودية بأنه فقد الحياء منذ وقت بعيد ولن يتأثر بالكشف عن واقع علاقته بإسرائيل.

أما محلل الشؤون العربية بصحيفة “هآرتس” تسفي بارئيل فقال إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يتباهى باللقاءات التي يجريها مع زعماء عرب، وآخرها ما كشف عنه النقاب عن لقائه قبل خمس سنوات سرا بوزير الخارجية الإماراتي.

وأضاف أنه تمت ترجمة التقارب الإسرائيلي مع بعض الدول العربية في عدم مشاهدة المظاهرات المعتادة ضد إسرائيل في شوارع القاهرة وعمان والمغرب على خلفية الأحداث في الحرم القدسي.

وختم بالقول إن السعودية هي الأخرى امتنعت عن التصريحات بشأن الحرم القدسي، سواء تلك الخاصة بمسؤولين سعوديين أو وسائل إعلامها، التي لم نجد فيها خبرا مفصلا عن تسلسل أحداث القدس، مما يشير إلى فعالية الرسائل التي تتبادلها إسرائيل مع السعودية، على حد قول الكاتب الإسرائيلي.