إحباط محاولتي تسلل وتهريب مخدرات عبر الحدود السورية

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت أمس الأحد، محاولة تسلل وتهريب لثلاثة أشخاص حاولوا اجتياز الساتر من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية.

وأضاف أنه تم تطبيق قواعد الإشتباك، ما أدى إلى تراجعهم الى العمق السوري، مشيرا إلى أنه بعد تفتيش المنطقة تم ضبط ثلاثة أكياس مواد مخدرة تحوي على (589994) حبة مخدرة، حيث تم تحويلها إلى الجهات المختصة.

من جهة أخرى، أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية أمس الأحد محاولة تهريب لعدد من الأشخاص حاولوا اجتياز الحدود من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية، وتم تطبيق قواعد الإشتباك ما أدى إلى تراجعهم الى العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط اربعة أكياس مواد مخدرة تحوي على 557039 حبة كبتاجون، و603 كفوف حشيش، وسلاح فردي، وتحويلها إلى الجهات المختصة.