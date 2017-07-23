منع جبهة العمل الاسلامي من الاحتفال بذكرى انطلاقتها

رفضت وزارة الداخلية، طلباً قدمه حزب جبهة العمل الإسلامي لإقامة احتفالية بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيسه.

وقال الأمين العام للحزب محمد عواد الزيود، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الأحد، “اتصل بي صباح هذا اليوم عطوفة محافظ العاصمة ينقل لي تحيات معالي وزير الداخلية ويعلمني باعتذار معاليه لحزب جبهة العمل الإسلامي عن إقامة احتفاليته بمناسبة مرور 25 عاما على تأسيسه”.

وأضاف الزيود يقول: “ان الحزب كان قد تقدم بطلب حسب الأصول لإقامة الاحتفال في قصر الثقافة، وقد جرت العادة أن تقيم العديد من الأحزاب الأردنية احتفالاتها ونشاطاتها وإفطاراتها الرمضانية بمقار مؤسسات حكومية وقاعات مملوكة للدولة الأردنية”.

وحول قرار المنع، كتب متسائلاً؛ هل هذه الممارسات الحكومية الرسمية تساعد التنمية السياسية الحقيقية، وتمكن الأحزاب من تنفيذ أهدافها وبرامجها المُقرّة من الحكومة؟ معتبراً أن الإجراء الحكومي “يصطدم مع روح الدستور”.