تفاقم جديد في العلاقات بين عمان وتل ابيب جراء اقدام حارس في السفارة الاسرائيلية على قتل اردنيين
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صحيفة الغارديان تنبش جذور الخلافات القبلية بين حكام المشيخات الخليجية

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