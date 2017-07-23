حزب الله يواصل طحن جبهة النصرة ويرغم سرايا الشام على الاستسلام

نشر الاعلام الحربي لحزب الله خريطة تظهر وضعية تظهر التقدم الكبير لمقاتلي حزب الله منذ بدء العملية العسكرية الواسعة في اول أمس في جرود عرسال وجرود القلمون السوري.

ولفت الاعلام الحربي الى ان الحزب حرر حتى الآن من جرود عرسال مساحة 64% وحصر جبهة النصرة بمساحة 36%.

اما من جهة القلمون السوري فقد تم تحرير مساحة 66% من جرود فليطة وحصر جبهة النصرة بمساحة حوالي 34%، علما ان سيطرة ارهابيي جبهة النصرة قبل بدء العملية العسكرية كانت في جرد عرسال حوالي 90 كم مربع وفي جرود فليطة مايقارب 35 كم.

وفي هذا السياق استهدف”حزب الله” بالاسلحة الصاروخية والمدفعية الثقيلة منطقة وادي الخيل، ويتقدم في اتجاه عمق الوادي الذي يفصل بين جرود عرسال وعرسال البلدة.

وكان “الاعلام الحربي” اشار الى ان حزب الله قد سيطر على وادي العويني في جرود عرسال، الذي يعد مركزا هاما لـ “جبهة النصرة”، كما سيطر مقاتلو الحزب على مرتفع شعبة القلعة شرق جرد عرسال الذي يعد المرتفع الاعلى في المنطقة ب 2350 مترا. واشار الاعلام الحربي الى ان واديي الدب والريحان اصبحا تحت السيطرة النارية بعد استعادة مرتفع شعبة القلعة .

كما افاد الاعلام الحربي ان 46 قتيلاً من “جبهة النصرة” وعشرات الجرحى سقطوا في حصيلة اليوم الثالث من المعارك في جرود عرسال. وسقط 23 قتيلا لجبهة النصرة في جرد فليطة في القلمون الغربي في اليوم الثالث من المعارك.

ومنذ قليل اعلنت “سرايا أهل الشام – الجيش الحر” عجزها عن مواصلة ضد حزب الله وقررها بوقف إطلاق النار في جرود عرسال اللبنانية تمهيداً للمفاوضات.

وقد لاقت اجراءات الجيش ارتياحا لدى الاهالي من ابناء عرسال والنازحين السوريين.