تفاقم جديد في العلاقات بين عمان وتل ابيب جراء اقدام حارس في السفارة الاسرائيلية على قتل اردنيين
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جرينتش+2 08:17
حافظ بشار الاسد يؤكد انه لم يفكر للحظة بمغادرة سورية

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