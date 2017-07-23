ترامب يتهم “نيويورك تايمز” باحباط خطة لاغتيال البغدادي

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صحيفة نيويورك تايمز، بالحيلولة دون نجاح الجيش الأمريكي باغتيال زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، وذلك في تغريدة له نشرها على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وجاء في التغريدة التي حازت على أكثر من 25 ألف اعجاب ” نيويورك تايمز الفاشلة أحبطت مُحاولة الولايات المتحدة قتل واحد من أخطر المطلوبين الإرهابيين، البغدادي”، واصفًا أجندة الصحيفة المتعلقة بالأمن القومي بأنها “مريضة”.

ويأتي هجوم ترامب على الصحيفة ردا على تقرير نشرته، أشارت فيه إلى ” عدم وجود أدلة كافية لدى واشنطن، تفيد بمقتل البغدادي”، قائلة ” إنه منذ انطلاق الحرب على داعش في العام 2014، ظهرت العديد من التقارير التي تحدثت عن مقتل البغدادي، إلا أنها لم تكن صحيحة”.

وكان وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، قد صرّح ” إن أبوبكر البغدادي لا يزال على قيد الحياة”، وذلك بعد ترجيح روسيا بالقضاء عليه، في غارة جوية استهدفت اجتماعا لقيادة التنظيم في معقلهم، مدينة الرقة شمالي سوريا.