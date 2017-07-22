مفارقات ايرانية.. يرفضون ارتداء ربطات العنق ويعشقون الشامبو برائحة الثوم

لاسباب متعددة يكثر الحديث هذا الاوان عن ايران, خصوصاً بعد تفاقم خصومتها مع الولايات المتحدة الأمريكية بسبب ملفها النووي، فضلا عن صراعاتها التاريخية مع العديد من القوى الإقليمية، وبعيدًا عن المؤامرات السياسية، تمتاز إيران بطابعًا خاصُا يميزها عن غيرها من الحضارات، وفيما يلي نعرض بعض الجوانب التي قد تعرفها لأول مرة عن هذه الدولة الكبيرة.

1-عادات الزواج

تتزوج الفتيات الإيرانيات بمجرد بلوغهن سن الحيض، أما الشباب الذين لم يتزوجوا بعد فيأخذوا لقب “نا-مارد” والتي تعني “ليس رجلا”، لأنهم لم يزالوا يقيمون برفقة عائلاتهم، ويلاحظ أيضًا أنه عند تجهيز المنازل الإيرانية لا يفضل وضع قطع الأثاث من مقاعد ومنضدات وغيرها، بل يفضل الإيرانيون الجلوس على الوسائد.

2- لديها بهارات أغلى من الذهب

منذ أكثر من 3000 عام عرفت إيران كونها المنتج الأول في العالم لنبات الزعفران، إذ تنتج 90% من الإنتاج العالمي لهذا النبات، والذي يبلغ سعر الجرام الواحد منه نحو 40 جنيهًا استرلينيا أي أغلى من سعر جرام المعادن الثمينة وعلى رأسها الذهب، ومن المعروف أن للزعفران استخدامات عديدة ما بين طبية وغذائية.

3- سبب منع ارتداء رابطة العنق

تمنع إيران ارتداء رابطة العنق التقليدية المكملة للزي الرسمي للرجال في مختلف أنحاء العالم، وذلك لاعتبارها أحد العلامات المميزة لاتباع الثقافة الغربية التي يناصبوها العداء.

4- شامبو برائحة الثوم

يوجد في إيران منتجات شامبو للشعر تمتاز بروائح غريبة مثل الثوم والجزر والبيض وغيرها من المكونات المعروفة بفائدتها الكبيرة لصحة الشعر.

5- نقل المشروبات الكحولية

تنقل المشروبات الكحولية في إيران داخل حاويات (جراكن) معدة لنقل المواد البترولية، وذلك نظرًا لكونها ضمن المواد المحظور تداولها.

6- المرأة

تمنع المرأة في إيران من حضور ومشاهدة الأحداث الرياضية مباشرة، وهو ما جعل بعض السيدات والفتيات الإيرانيات يرتدين ملابس رجالية لحضور مثل هذه الأحداث.