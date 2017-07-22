تفاقم جديد في العلاقات بين عمان وتل ابيب جراء اقدام حارس في السفارة الاسرائيلية على قتل اردنيين
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جرينتش+2 08:17
ظواهر سلبيّة في مسيرة الشّعراء.. كيف تضيع شخصيّة الشّاعر

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