تنسيق اردني- اسرائيلي حول الاقصى يثير حنق محمود عباس

كشفت مصادر مطلعة لصحيفة “اسرائيل اليوم” العبرية، انه تم تشكيل لجنة اسرائيلية – اردنية مشتركة، تضم ممثلين عن دائرة الاوقاف الاسلامية في القدس، لمناقشة ترتيبات أمنية متفق عليها في الحرم الشريف.

واكدت جهات اردنية رفيعة هذا النبأ، وقالت انه سيتم الاعلان عن اللجنة في ضوء التطورات التي ما بعد صلاة الجمعة.

وإذا ما تم تشكيل هذه اللجنة، فإنها لن تعالج فقط مسألة البوابات الالكترونية التي تم نصبها على مداخل الحرم، وانما، ستناقش ايضا، تطبيق الاتفاق الذي توصلت اليه اسرائيل والأردن بشأن تركيب كاميرات حراسة تبث في دائرة مغلقة من الحرم. لكن دائرة الاوقاف لم تقم بتطبيق هذا الاتفاق كما تقرر في حينه.

وقال الصحيفة، ان كل الاتصالات المكثفة التي جرت خلال الاسبوع بين اسرائيل والأردن، بمشاركة الولايات المتحدة والسعودية ومصر، من وراء الكواليس، سببت خلافات بين الاردن والفلسطينيين وتوترا بين الملك عبدالله ورئيس السلطة ابو مازن، في ضوء غضب الفلسطينيين عقب عدم اطلاعهم من قبل الاردن على اتصالاته مع اسرائيل في مسألة البوابات، بل وتعاون الاردن مع اسرائيل التي اشترطت عدم وجود ممثل للفلسطينيين في اللجنة في حال تشكيلها.

وصرح مصدر فلسطيني رفيع، بأنه ردا على تجاهل الاردن للفلسطينيين، توجه ابو مازن الى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وطلب منه التدخل في الاتصالات لحل الازمة في الحرم، وهي خطوة اثارت أغضبت ملك الاردن ورجاله، كونهم يعتبرون العائلة المالكة في الاردن هي المسؤولة عن حماية القدس والاماكن المقدسة للإسلام في المدينة.

وقالت مصادر في الأردن والسلطة الفلسطينية انه تم توجيه رجال الوقف والقيادات الدينية في القدس والضفة الغربية للامتناع عن تصريحات يمكن ان تفسر كتحريض على الكفاح المسلح وتنفيذ عمليات.