بعلم ترامب واحده.. محمد بن سلمان يتسلم اليوم ولاية العهد تمهيداً لتسلم العرش السعودي قريباً
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جرينتش+2 10:38
ياما في السجن مظاليم.. ولكن في امريكا هذه المرة

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