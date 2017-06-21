بعلم ترامب واحده.. محمد بن سلمان يتسلم اليوم ولاية العهد تمهيداً لتسلم العرش السعودي قريباً
أهم العناوين
جرينتش+2 05:32
نتنياهو يستأنف بناء المستوطنات في الضفة بعد توقف 25 عاما

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني