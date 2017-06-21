لانه ما زال على بالها.. فيروز تحيي ذكرها رحيل زوجها

نشرت الفنانة اللبنانية فيروز، على صفحتها في فيسبوك، شريط فيديو تضمّن لحنا موسيقيا لأغنية جديدة بعنوان ببالي، تحية منها لذكرى رحيل زوجها الفنان عاصي الرحباني.

وظهرت فيروز بعد سلسلة فيديوهات أطلقتها ابنتها ريما الرحباني على صفحتها في موقع فيسبوك، في تسجيل جديد دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

وعلى الرغم من التكتّم عن الكشف عما ستقدّمه فيروز لجمهورها، تردد أنها حضّرت طويلا وبعناية فائقة لأغنية خاصة تزامنا مع ذكرى رحيل زوجها الفنان عاصي الرحباني.

وظهرت تغريدة أيضا على الحساب الرسمي الخاص بفيروز على موقع تويتر متضمنة بعضا من كلمات الراحل عاصي الذي توفي في 21 يونيو عام 1986 “لا يمكن لأحد أن يسمّي نفسه جديدا أو قديما أو ثوريّا. من سيسميه ويقيّمه في النهاية: الناس والزمان”.

وعرف الموسيقي اللبناني الراحل عاصي رحباني، أنه أحد اثنين اللذين شكلا معا في تاريخ الموسيقى العربية ما عرف بالأخوين رحباني؛ عاصي ومنصور.

وتعد أغنية القدس من أروع ما لحن للفنانة فيروز وكان مع أخيه منصور صوتا متميزا في عالم الإبداع الفني، وفي عام 1954 عقد عاصي الرحباني قرانه على نهاد حداد الشهيرة فيروز ليرسما معا مشوار الفن والحياة وليتكامل الوجود الرحباني بإطلالة فيروز.