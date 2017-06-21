بعلم ترامب واحده.. محمد بن سلمان يتسلم اليوم ولاية العهد تمهيداً لتسلم العرش السعودي قريباً
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لانه ما زال على بالها.. فيروز تحيي ذكرها رحيل زوجها

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